В Башкирии возобновили проведение собраний жителей для участия в ППМИ

18 из 19 сельских поселений Иглинского района уже дали свое согласие. В семи из них уже прошли предварительные собрания. Максимальный объем субсидии из бюджета республики на один проект равен 1 млн. 200 тысячам рублей.

Потратить средства можно на решение проблем местного значения: организация водоснабжения и освещения, ремонт дорог, благоустройство дворов, приобретение и установка детских и спортивных площадок. Всего на программу поддержки местных инициатив в республике выделено 500 млн. руб. В селе Новокубово Чуваш-Кубовского сельсовета тоже прошло собрание.  Жители единогласно приняли решение участвовать в ППМИ с проектом по ремонту дорог на нескольких улицах.

Мы пять раз проходили программу ППМИ. В селе Чуваш-Кубово купили трактор в 2017 году, 2018 в селе Чуваш-Кубово, в деревне Куршаки, в селе Старо-Кубово освещение проводили. В этом году в деревне Ново-Кубово решили пройти по программе ремонт дорог.

Анжелика Тимофеева, глава Чуваш-Кубовского сельсовета 
Финал Уфимской волны
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии