В Башкирии возобновили проведение собраний жителей для участия в ППМИ

Потратить средства можно на решение проблем местного значения: организация водоснабжения и освещения, ремонт дорог, благоустройство дворов, приобретение и установка детских и спортивных площадок. Всего на программу поддержки местных инициатив в республике выделено 500 млн. руб. В селе Новокубово Чуваш-Кубовского сельсовета тоже прошло собрание. Жители единогласно приняли решение участвовать в ППМИ с проектом по ремонту дорог на нескольких улицах.