В Уфе определили победителей федерального тура Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Награды работникам вручал лично глава республики, который отметил значимость школьных поваров. Ведь зачастую в течение дня у некоторых детей есть только одна возможность поесть горячее питание – в образовательном учреждении.
Радий Хабиров рассказал, что в системе школьных столовых за последние годы провели серьезные перемены. Например, увеличили сроки контрактов для поставщиков, ввели форму для сотрудников и привели к единому стандарту посуду, чтобы детям было приятно принимать пищу.
В этом году в конкурсе принимали участие более 400 участников из 75 регионов России. Среди поваров первое место заняла работница уфимской школы №86 Татьяна Екимова, которая трудится в сфере уже более 20 лет. Она разработала несколько вариантов меню и получила самую высокую оценку жюри. Между тем в Москве состоится суперфинал конкурса за звание лучшей столовой. И там будут представлены другие участники. Среди городов миллионов Уфу представит лицей №161, ну а в номинации среди сельских школ будут участвовать учреждения Буздякского и Иглинского районов.