В Уфе определили победителей федерального тура Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Радий Хабиров рассказал, что в системе школьных столовых за последние годы провели серьезные перемены. Например, увеличили сроки контрактов для поставщиков, ввели форму для сотрудников и привели к единому стандарту посуду, чтобы детям было приятно принимать пищу.

Вместе с нашими коллегами мы возродили молочную кухню, и мы пытаемся объединить ее со школьной столовой. Когда детям дают этот пакетик или стаканчик, и там, например, йогурт, он всегда съедается. Вообще то, чем занимается школьная столовая, обеспечивает будущее нации. Мы должны подготовить здоровое поколение, а это – хорошее питание.

В этом году в конкурсе принимали участие более 400 участников из 75 регионов России. Среди поваров первое место заняла работница уфимской школы №86 Татьяна Екимова, которая трудится в сфере уже более 20 лет. Она разработала несколько вариантов меню и получила самую высокую оценку жюри. Между тем в Москве состоится суперфинал конкурса за звание лучшей столовой. И там будут представлены другие участники. Среди городов миллионов Уфу представит лицей №161, ну а в номинации среди сельских школ будут участвовать учреждения Буздякского и Иглинского районов.