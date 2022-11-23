Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о соблюдении интересов бизнеса в республике

«Это базовый подход, что бизнес нельзя обманывать и обязательно соблюдать те договоренности, которые даны. Даже если потом выяснится, что они невыгодны государству. <…>Бизнес один раз обманешь, и больше у тебя с ними не будет ничего хорошего. От меня чем отличается бизнесмен? Я в гораздо более комфортном положении нахожусь, я работаю. Могу где-то плохо поработать или мои коллеги, но они зарплату получают. Бизнесмен, если сделает ошибку, то он не то что доход не получил, а деньги потерял», - рассказал в прямом эфире Радий Хабиров.