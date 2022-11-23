Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о соблюдении интересов бизнеса в республике

Глава республик Радий Хабиров рассказал в эфире телеканала "ОТР" о взаимоотношениях бизнесменов с государством. По словам руководителя региона, в первый год работы на должности главы Башкирии, бизнесменам задавали вопрос о том, чем же помочь? Предприниматели на вопрос просили просто не мешать.
Спустя некоторое время бизнесмены поняли, что государство способно поддерживать как начинающих предпринимателей, так и тех, кто уже давно в этом деле. Реальная поддержка от государства оказалась очень кстати, особенно в период пандемии.
«Это базовый подход, что бизнес нельзя обманывать и обязательно соблюдать те договоренности, которые даны. Даже если потом выяснится, что они невыгодны государству. <…>Бизнес один раз обманешь, и больше у тебя с ними не будет ничего хорошего. От меня чем отличается бизнесмен? Я в гораздо более комфортном положении нахожусь, я работаю. Могу где-то плохо поработать или мои коллеги, но они зарплату получают. Бизнесмен, если сделает ошибку, то он не то что доход не получил, а деньги потерял», - рассказал в прямом эфире Радий Хабиров.
В уходящем 2022 году в Башкирии насчитывается 1828 инвестпроектов. Объем инвестиций за все время составил 1,1 трлн рублей поддержки предпринимательства. Радий Хабиров особенно отметил работу правительства по обеспечению свободы бизнеса. Кроме того, Радий Хабиров рассказал, почему поддержал возврат акций Башкирской содовой компании. По словам главы региона, это была "хирургическая операция по восстановлению справедливости".