В Башкирии из-за снегопада временно ограничили движение транспорта на трассе

24 ноября временно ограничили движение на трассе Москва-Уфа-Челябинск. Это связано с ухудшением погодных условий.
Проезд запрещен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков. Ограничения введены на участке автодороги М5 от границы с Башкирией до развязки на город Чебаркуль. Запрет на проезд планируют снять в 14:00.
По словам главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты, ситуация на одной из самых сложных трасс Уфа-Белорецк напряженная, но пока необходимости в ограничении движения нет.
Фото: администрация Белорецкого района.