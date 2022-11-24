В Башкирии из-за снегопада временно ограничили движение транспорта на трассе

24 ноября временно ограничили движение на трассе Москва-Уфа-Челябинск. Это связано с ухудшением погодных условий.

Фото №1 - В Башкирии из-за снегопада временно ограничили движение транспорта на трассе

Проезд запрещен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков. Ограничения введены на участке автодороги М5 от границы с Башкирией до развязки на город Чебаркуль. Запрет на проезд планируют снять в 14:00.

По словам главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты, ситуация на одной из самых сложных трасс Уфа-Белорецк напряженная, но пока необходимости в ограничении движения нет.

На автодорогах Белорецкого района может наблюдаться увеличение трафика грузовых машин. Водители, будьте предельно аккуратны! Трасса Белорецк-Инзер-Уфа открыта, ситуация напряжённая, но не критическая, дорожные службы работают в усиленном режиме.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района 

Фото: администрация Белорецкого района. 

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