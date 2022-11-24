В Башкирии приняли закон об организации социального питания

Парламент Башкирии принял закон о социальном питании. В новом законе определены основные понятия и порядок организации питания. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

По словам Константина Толкачева, новый закон позволит утвердить единую систему требований ко всем организациям социального питания, повысить качество услуг, а также сделать рынок более конкурентным. Социальное питание частично или полностью финансируется из бюджета и предоставляется отдельным категориям граждан: детям в школах, детских садах и интернатах.