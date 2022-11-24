В Башкирии наградят медалями 30 многодетных матерей

В Башкирии 30 матерей наградят медалями, а также денежной премией в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Медали "Материнская слава" вручат матерям, которые воспитывают пятерых и более детей из Баймакского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Бурзянского, Давлекановского, Дуванского, Ишимбайского, Кигинского, Мелеузовского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Учалинского, Чекмагушевского районов, а также из городов Кумертау, Нефтекамск и Уфы.