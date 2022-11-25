15 лет на страже урожая. Россельхозцентр отмечает юбилей со дня основания. В башкирском филиале организации трудятся 148 человек, которые указывают услуги 49 районам республики в сфере семеноводства – проверка посевных и сортовых качеств семян, защита растений от вредителей и сорняков.
Благодаря этой работе и комплексному подходу в поддержке аграрного сектора по зерновому клину регион полностью обеспечивает себя сам, излишки продают соседним субъектам. Большое внимание уделяется развитию отделов. Работа специалистов на местах очень востребована.
Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана -министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов поздравил коллег с праздником и отметил роль специалистов в обеспечении продуктовой безопасности региона. Для выполнения задач, поставленных перед сотрудниками филиала Россельхозцентра, им нужно быть мобильными. Зачастую они проезжают по полям сотни километров в день. Чтобы эффективнее оказывать услуги аграриям, руководитель башкирского филиала вручил своим коллегам ключи от новых автомобилей. Один из них достался Флориду Исламову, который работает в организации с 2004 году, ещё до объединения станции защиты растений с семеноводством в современный Россельхозцентр.