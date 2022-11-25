Россельхозцентр отмечает юбилей со дня основания

Также с этого года начала фитомониторинг семенных посевов. Это у нас первый год. И поэтому необходимость машины очень велика. За 18 лет работы это у меня четыре машина. На работу приходится выезжать что утром, что вечером. Я бы даже сказал, что мы там даже чаще бываем, чем сам хозяин поля.

Флорид Исламов, начальник Бижбулякского районного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан