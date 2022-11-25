Россельхозцентр отмечает юбилей со дня основания

15 лет на страже урожая. Россельхозцентр отмечает юбилей со дня основания. В башкирском филиале организации трудятся 148 человек, которые указывают услуги 49 районам республики в сфере семеноводства – проверка посевных и сортовых качеств семян, защита растений от вредителей и сорняков.

Благодаря этой работе и комплексному подходу в поддержке аграрного сектора по зерновому клину регион полностью обеспечивает себя сам, излишки продают соседним субъектам. Большое внимание уделяется развитию отделов. Работа специалистов на местах очень востребована. 

Прогнозные данные или анализ текущей ситуации, дальнейшие рекомендации, которые наши специалисты дают, позволяют нам получить достойный и хороший урожай. На сегодня республика собрала более 5 миллионов тонн. Это рекордные цифры за 30 лет. 

 Айдар Хаматшин, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана -министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов поздравил коллег с праздником и отметил роль специалистов в обеспечении продуктовой безопасности региона. Для выполнения задач, поставленных перед сотрудниками филиала Россельхозцентра, им нужно быть мобильными. Зачастую они проезжают по полям сотни километров в день. Чтобы эффективнее оказывать услуги аграриям, руководитель башкирского филиала вручил своим коллегам ключи от новых автомобилей. Один из них достался Флориду Исламову, который работает в организации с 2004 году, ещё до объединения станции защиты растений с семеноводством в современный Россельхозцентр.

Также с этого года начала фитомониторинг семенных посевов. Это у нас первый год. И поэтому необходимость машины очень велика. За 18 лет работы это у меня четыре машина. На работу приходится выезжать что утром, что вечером. Я бы даже сказал, что мы там даже чаще бываем, чем сам хозяин поля.

Флорид Исламов, начальник Бижбулякского районного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан
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