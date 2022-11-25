Ушел из жизни член Союза кинематографистов, кинооператор Юлай Нугуманов

Башкирское кино и телевидение понесли тяжелую утрату. На 60-м году жизни перестало биться сердце известного кинооператора, ветерана ТВ Юлая Нугуманова.
Он родился в 1963 году в Уфе. В начале 80-х пришел работать на Башкирское телевидение. Здесь он вырос из рядового механика до настоящего мастера кадра. Переехав на какое-то время в Екатеринбург, Нугуманов создал студию телевидения, которая внесла значительный вклад в освещение духовно-культурной жизни соотечественников, проживающих в соседней области.
В последние годы Юлай Нугуманов работал на БСТ. Коллеги вспоминают его как истинного мастера своего дела, самоотверженного специалиста.