Ушел из жизни член Союза кинематографистов, кинооператор Юлай Нугуманов

Он родился в 1963 году в Уфе. В начале 80-х пришел работать на Башкирское телевидение. Здесь он вырос из рядового механика до настоящего мастера кадра. Переехав на какое-то время в Екатеринбург, Нугуманов создал студию телевидения, которая внесла значительный вклад в освещение духовно-культурной жизни соотечественников, проживающих в соседней области.