Башкирия заняла первое место в рейтинге регионов Russian Event Awards

При составлении рейтинга учитывались только результаты в официальных номинациях премии 2022 года и номинации Попечительского совета «Национальное событие 2022 года». Специальные дипломы и призы, а также результаты в номинации «За большой личный вклад в развитие событийного туризма страны» при составлении рейтинга не учитывались.