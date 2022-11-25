Башкирия заняла первое место в рейтинге регионов Russian Event Awards

17-19 ноября в Нижнем Новгороде прошёл финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022. В рейтинге были представлены 40 регионов России. Башкирия заняла первое место с 40 баллами. На втором месте рейтинга Новгородская область и Кузбасс, а на третьем – Санкт-Петербург.
В 2022 году на соискание XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 604 проекта из 62 регионов России. Финалисты премии были определены по итогам окружных этапов: Ялта – СКФО и ЮФО, Новокузнецк – СФО, заочно – ДФО, СЗФО, ЦФО, ПФО, УФО. В финале премии прошли презентации 314 проектов из 55 регионов страны. Организаторами финальных мероприятий выступили Правительство Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг – Тур».
При составлении рейтинга учитывались только результаты в официальных номинациях премии 2022 года и номинации Попечительского совета «Национальное событие 2022 года». Специальные дипломы и призы, а также результаты в номинации «За большой личный вклад в развитие событийного туризма страны» при составлении рейтинга не учитывались.
Методика подсчета баллов в рейтинге регионов по итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2022 году: 4 балла – Гран-при, 3 балла – первое место, 2 балла – второе место, 1 балл – третье место.
Итоги Национальной премии Russian Event Awards 2022 года будут учитываться при составлении рейтинга событийного потенциала регионов России, который представит Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C в январе 2023 года на XII Евразийском Ивент Форуме (EFEA) 2023.
В ближайшее время Попечительский совет Национальной премии в области событийного туризма Russian EventAwards по итогам рейтинга и рекомендациям Экспертного совета премии определит 5 регионов-финалистов в номинации «Территория событийного туризма» Всероссийской туристической премии Russian TravelAwards, финал которой пройдет в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге.