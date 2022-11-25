Проект телеканала БСТ «Это моя профессия» победил в двух федеральных конкурсах

Проект телеканала БСТ «Это моя профессия» стал победителем сразу двух престижных федеральных конкурсов. Награждение состоялось в Москве. По итогам Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия» программа была признана лучшей в номинации «Центры развития». А в конкурсе «ПРО Образование – 2022» одержала победу в номинации «Лучший материал о модернизации профессионального образования».
Проект нашего телеканала приурочен к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Он реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Герои программы «Это моя профессия» – люди труда: рабочие, аграрии, энергетики, нефтяники, а также студенты и преподаватели колледжей республики. Команда проекта называет себя «амбассадорами среднего профессионального образования».