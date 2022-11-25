Проект телеканала БСТ «Это моя профессия» победил в двух федеральных конкурсах

Это победа не только редакции и телекомпании, но и всей республики. Если бы не было рабочих, преподавателей, студентов, поддержки со стороны власти, тогда не было бы нашей программы и этой победы.

Ирина Файрушина, руководитель проекта «Это моя профессия»