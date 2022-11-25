Проект телеканала БСТ «Это моя профессия» победил в двух федеральных конкурсах

Проект телеканала БСТ «Это моя профессия» стал победителем сразу двух престижных федеральных конкурсов. Награждение состоялось в Москве. По итогам Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия»  программа была признана лучшей в номинации «Центры развития».  А в конкурсе  «ПРО Образование  – 2022» одержала победу в номинации «Лучший материал о модернизации профессионального образования».  

Проект нашего телеканала приурочен к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.  Он реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Герои программы «Это моя профессия» – люди труда: рабочие, аграрии, энергетики, нефтяники, а также студенты и преподаватели колледжей республики.  Команда проекта  называет себя «амбассадорами  среднего профессионального образования».

Фото №1 - Проект телеканала БСТ «Это моя профессия» победил в двух федеральных конкурсах

Это победа не только редакции и телекомпании, но и всей республики. Если бы не было рабочих, преподавателей, студентов, поддержки со стороны власти, тогда не было бы нашей программы и этой победы.

Ирина Файрушина, руководитель проекта «Это моя профессия»

Нужный и классный проект. Я считаю, что не нужно бояться рабочих профессий.

Вадим Хамитов, начальник ремонтно-монтажного управления АО «Учалинский ГОК»
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