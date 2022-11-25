В Уфе прошел один из этапов конкурса «Лучший автосервис столицы»

Убрать вмятину на кузове автомобиля без покраски. Сегодня в Уфе проходил один из этапов конкурса «Лучший автосервис столицы». В мастерстве состязались специалисты кузовных работ из разных регионов страны.

Всего участвовало 24 человека. Первый этап заключался в работе крючками через стекольный проем двери. На выполнение задания давалось 20 минут. Второй этап подразумевал использование клеевой технологии.