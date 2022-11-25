В Уфе прошла профилактическая акция «Безопасный переезд»

В столице республики провели профилактическую акцию под названием «Безопасный переезд». Ее участниками стали воспитанники школы «Юный железнодорожник», сотрудники Куйбышевской железной дороги и ГИБДД. Главная цель мероприятия – предупреждение аварийности в тех местах, где пересекаются железная и автомобильная дороги. Дети напоминали водителям правила безопасности, раздавали памятки и подарки.
Как говорится, вопросы на засыпку. Так сотрудники Куйбышевской железной дороги проверяют знания подрастающего поколения. Ведь эти школьники – участники клуба «Юный железнодорожник». И сегодня они помогают старшим товарищам поддерживать безопасность на переезде в Нагаево. Автолюбителям школьники раздавали памятки с подарками и рассказывали о правилах проезда ж/д путей. И пока через переезд едут поезда, а машины стоят перед семафором, у водителей есть вагон времени, чтобы изучить предписания.
Юные железнодорожники регулярно проводят просветительские акции. И многие ребята уже определились с выбором профессии, а кто-то твердо решил продолжить трудовые династии.
Нагаевский переезд относится к наиболее проблемным, говорят железнодорожники. 27 тысяч автомобилей и более 100 поездов здесь проезжают каждые сутки. Проблему пробок решит путепровод, который строят над путями и сдадут в следующем году.
Правила безопасности на железной дороге должны соблюдать не только автолюбители, но и пешеходы. Поэтому нельзя перебегать пути перед движущимся поездом или пролазить под вагонами, пока состав стоит. И, конечно же, рельсы – это не место для прогулок вдоль путей.