В Уфе прошла профилактическая акция «Безопасный переезд»

В столице республики провели профилактическую акцию под названием «Безопасный переезд». Ее участниками стали воспитанники школы «Юный железнодорожник», сотрудники Куйбышевской железной дороги и ГИБДД. Главная цель мероприятия – предупреждение аварийности в тех местах, где пересекаются железная и автомобильная дороги. Дети напоминали водителям правила безопасности, раздавали памятки и подарки.

Как говорится, вопросы на засыпку. Так сотрудники Куйбышевской железной дороги проверяют знания подрастающего поколения. Ведь эти школьники – участники клуба «Юный железнодорожник». И сегодня они помогают старшим товарищам поддерживать безопасность на переезде в Нагаево. Автолюбителям школьники раздавали памятки с подарками и рассказывали о правилах проезда ж/д путей. И пока через переезд едут поезда, а машины стоят перед семафором, у водителей есть вагон времени, чтобы изучить предписания.

С водителями общение идет хорошо, они отзывчивые, благодарные. Говорим, чтобы соблюдали правила дорожного движения, не нарушали. Потому что, если нарушишь, неизвестно же, когда поезд пойдет, нужно останавливаться вовремя, чтобы все было хорошо.

Светлана Балюра, участница клуба «Юный железнодорожник»

Это надо быть совсем без ума, чтобы проехать на красный. Во-первых, прав можешь лишиться. Во-вторых, везешь пассажиров. Я вот внучку везу. Это ответственность за пассажиров.

Руслан Хазипов, житель г. Уфы
Фото №1 - В Уфе прошла профилактическая акция «Безопасный переезд»

У нас тут пробка постоянная, заторы, сложно. – Не пытались перед поездом проскакивать? – Нет.

Ульяна, жительница г. Уфы

Юные железнодорожники регулярно проводят просветительские акции. И многие ребята уже определились с выбором профессии, а кто-то твердо решил продолжить трудовые династии.

По стопам бабушки и дедушки иду. Они тоже на РЖД работали. Это моя дань уважения бабушке с дедушкой. Ну и самого привлекает эта тема. – Кем хочешь стать на железной дороге? – Машинистом охота. Получать хорошую зарплату все хотят.

Антон Зобов, участник клуба «Юный железнодорожник»
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Нагаевский переезд относится к наиболее проблемным, говорят железнодорожники. 27 тысяч автомобилей и более 100 поездов здесь проезжают каждые сутки. Проблему пробок решит путепровод, который строят над путями и сдадут в следующем году.

Вот на этом переезде, пока мы не поставили видеофиксацию, практически каждый год были ДТП с тяжелыми и смертельными исходами. Достаточно сказать, что там, где нет этой видеофиксации, в прошлом году у нас было 9 ДТП в Башкирии. 5 человек погибло. Это очень печальная статистика, нам ее надо поправлять, и я призываю всех водителей соблюдать правила дорожного движения.

Виктор Алпацкий, заместитель начальника Куйбышевской дирекции инфраструктуры по Башкирскому региону

Правила безопасности на железной дороге должны соблюдать не только автолюбители, но и пешеходы. Поэтому нельзя перебегать пути перед движущимся поездом или пролазить под вагонами, пока состав стоит. И, конечно же, рельсы – это не место для прогулок вдоль путей.

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