В Уфе прошла профилактическая акция «Безопасный переезд»

Вот на этом переезде, пока мы не поставили видеофиксацию, практически каждый год были ДТП с тяжелыми и смертельными исходами. Достаточно сказать, что там, где нет этой видеофиксации, в прошлом году у нас было 9 ДТП в Башкирии. 5 человек погибло. Это очень печальная статистика, нам ее надо поправлять, и я призываю всех водителей соблюдать правила дорожного движения.

Виктор Алпацкий, заместитель начальника Куйбышевской дирекции инфраструктуры по Башкирскому региону