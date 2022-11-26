Глава Башкирии поздравил с юбилеем работников предприятий «Ростеха»

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с юбилеем руководство и работников предприятий, которые входят в Госкорпорацию «Ростех». В этом году ей исполняется 15 лет.
Как отметил руководитель республики, у Башкирии с Госкорпорацией сложились надеждые партнерские отношения. В рамках сотрудничества решаются те вопросы, которые касаются как инвестпроектов, так и импортозамещения, подготовки необходимых квалификационных кадров и другое.
В Башкирии на сегодняшний день работают 13 предприятий, которые являются частью «Ростеха». Это ПАО «ОДК-УМПО», КумАПП, УАП «Гидравлика», НПО «Станкостроение», БелЗАН, БПО «Прогресс» и др. Всего на этих предприятиях трудятся 45 000 жителей региона. Производятся здесь автобусы, станки, детали, различные приборы, а также двигатели, вертолеты.
Фото: соцсети Главы РБ