Глава Башкирии поздравил с юбилеем работников предприятий «Ростеха»

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с юбилеем руководство и работников предприятий, которые входят в Госкорпорацию «Ростех». В этом году ей исполняется 15 лет.

Фото №1 - Глава Башкирии поздравил с юбилеем работников предприятий «Ростеха»

Как отметил руководитель республики, у Башкирии с Госкорпорацией сложились надеждые партнерские отношения. В рамках сотрудничества решаются те вопросы, которые касаются как инвестпроектов, так и импортозамещения, подготовки необходимых квалификационных кадров и другое.

Это крепкая основа для нашего сотрудничества, которое мы будем развивать и в дальнейшем. С юбилеем руководство Госкорпорации «Ростех» и всех, кто работает на ее предприятиях! Удачи и успехов!

Радий Хабиров, Глава РБ

В Башкирии на сегодняшний день работают 13 предприятий, которые являются частью «Ростеха». Это ПАО «ОДК-УМПО», КумАПП, УАП «Гидравлика», НПО «Станкостроение», БелЗАН, БПО «Прогресс» и др. Всего на этих предприятиях трудятся 45 000 жителей региона. Производятся здесь автобусы, станки, детали, различные приборы, а также двигатели, вертолеты.

Фото: соцсети Главы РБ 

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