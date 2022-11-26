Глава Башкирии поздравил с юбилеем работников предприятий «Ростеха»

Это крепкая основа для нашего сотрудничества, которое мы будем развивать и в дальнейшем. С юбилеем руководство Госкорпорации «Ростех» и всех, кто работает на ее предприятиях! Удачи и успехов!

Радий Хабиров, Глава РБ