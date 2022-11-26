Глава администрации Уфы рассказал о ходе работ в Центре спортивной борьбы и Театре кукол

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев 26 ноября посетил строительные площадки двух объектов, работа в которых ведется в рамках подготовки города к 450-летнему юбилею. Это Центр спортивной борьбы и Театр кукол.

По словам Ратмира Мавлиева, в Центре борьбы на данный момент стартовало устройство колонн и межэтажного перекрытия. Строительство теплотрассы, фундамента завершено. На финишную прямую вышли работы по устройству перегородок ниже нулевого уровня.

Продвигаются работы и в Театре кукол. На сегодня здесь уже закончены перепланировка внутренних помещений, установка оконных блоков, монтаж кровли. Также готовые монолитные конструкции пристроя. Работа над коммуникациями, отделочные работы, а также утепление продолжаются, сообщил глава администрации города.