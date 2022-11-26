В Башкирии реализуют федеральный проект «Чистая вода»

В этом году ещё в шести районах республики достигли максимально высокого уровня обеспечения качественной питьевой водой. Но и это не предел. Совсем скоро чистая вода придёт и бирские дома.

Так метр за метром протягиваются траншеи и укладываются новые трубы. Они и станут проводником для качественной воды, которая совсем скоро будет поступать в дома местных жителей. Пока уложено лишь чуть больше 30 км трубопровода из положенных 50.

На данном объекте реализуется строительство площадок водозабора и насосной станции второго подъёма. Укладываем полиэтиленовые трубы диаметром 400, кроме того, строим резервуары чистой воды 100 кубометров, 3000 кубометров. Источниками водоснабжения являются 12 водозаборных скважин, которые на сегодняшний день уже пробурены. Работы планируем завершить в ноябре 2023 года. Рустем Гиниятуллин, заместитель директора строительной организации

Сейчас показатели жёсткости воды в Бирске приближаются к десяти единицам. Опустить это значение сразу на три единицы поможет специальная станция очистки, которую тоже построят в рамках проекта.

Рассчитана она на 12 тысяч кубических метров в сутки. Этого достаточно для потребления города Бирска. Там предусмотрены фильтры песковой очистки, предусмотрены обратные осмоса – это установка для смягчения воды. И предусмотрена станция гипохлорита для обеззараживания воды. Андрей Белов, директор Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал»

Данный контракт рассчитан на 2022–2023 год. Реализация контракта и выполнение работ идут полным ходом. По итогам реализации данного контракта мы рассчитываем получить понижение уровня жёсткости воды, чтобы она соответствовала всем нормам СанПиНа. Виктория Бурдина, глава администрации г. Бирска