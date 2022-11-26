В одном из районов Башкирии завершились работы в многозональном парке

В Ермеевском районе Башкирии гости и жители высоко оценили местный парк культуры и отдыха «Дружба», рассказали в пресс-службе МинЖКХ РБ. Парк расположен между Дворцом культуры и новой мечетью в селе Ермекеево.
Благоустройство территории началось еще в 2017 году, и только в 2019 году стартовали более масштабные работы. В первый год были оборудованы детская площадка, скамейки, урны, заменен забор, выложены асфальтобетонные дорожки. Позднее в парке появились три моста через канал, альпийская горка, фонтан высотой в пять метров, детская и спортплощадки, деревянные смотровые, мангальные зоны с беседками.
В 2021 году в парке установили детские игровые комплексы для детей разного возраста, выровняли территорию, установили видеонаблюдение. В 2022 году были запланированы такие работы, как обустройство детского автогородка, возведение площадки для хоккея и футбола. На данный момент все это завершено.
Фото: пресс-служба МинЖКХ РБ