В одном из районов Башкирии завершились работы в многозональном парке

В Ермеевском районе Башкирии гости и жители высоко оценили местный парк культуры и отдыха «Дружба», рассказали в пресс-службе МинЖКХ РБ. Парк расположен между Дворцом культуры и новой мечетью в селе Ермекеево.

Благоустройство территории началось еще в 2017 году, и только в 2019 году стартовали более масштабные работы. В первый год были оборудованы детская площадка, скамейки, урны, заменен забор, выложены асфальтобетонные дорожки. Позднее в парке появились три моста через канал, альпийская горка, фонтан высотой в пять метров, детская и спортплощадки, деревянные смотровые, мангальные зоны с беседками.

В 2021 году в парке установили детские игровые комплексы для детей разного возраста, выровняли территорию, установили видеонаблюдение. В 2022 году были запланированы такие работы, как обустройство детского автогородка, возведение площадки для хоккея и футбола. На данный момент все это завершено.

Отдельно хочется отметить важность появления детского автогородка. Ведь зачастую сельские дети, оказываясь в терниях городских дорог, просто теряются, чувствуют себя неуверенно, что само собой небезопасно. Новая в парке локация имитирует условия реального дорожного движения и полностью отвечает современным требованиям для обучения детей правилам дорожного движения. В автогородке установлены дорожные знаки, светофоры, имеются пешеходные переходы, нанесена дорожная разметка. Пресс-служба МинЖКХ РБ