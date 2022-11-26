В Уфе прошли первые мясные ярмарки

Свежая и натуральная продукция из 37 районов республики. В Уфе сегодня прошли первые мясные ярмарки. Торговля развернулась сразу на семи площадках города.
Не только свежее мясо из своего подворья, но и полуфабрикаты. Басыровы привезли на ярмарку в Уфу товары собственного производства. В Гафурийском районе они создали сельхозкооператив по выпуску халяльной продукции.
Для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств – хорошая возможность реализовать свой товар, для горожан – приобрести натуральную, экологически чистую продукцию напрямую у производителя, не переживая при этом за качество и безопасность. По крайне мере, на ярмарке за этим следят компетентные люди.
От 260 до 350 рублей за свинину, от 480 до 580 – за говядину. Примерно по такой цене продавали сегодня мясо на ярмарке, которая развернулась по улице Рабкоров. Всего же в Уфе было организовано еще 6 подобных торговых площадок.
На улице установилась стабильная минусовая температура, что позволило дать старт мясным ярмаркам. Они будут проводиться каждые выходные вплоть до 25 декабря. Так что горожане еще смогут сделать запасы на зиму.