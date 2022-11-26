В Уфе прошли первые мясные ярмарки

Свежая и натуральная продукция из 37 районов республики. В Уфе сегодня прошли первые мясные ярмарки. Торговля развернулась сразу на семи площадках города.

Не только свежее мясо из своего подворья, но и полуфабрикаты. Басыровы привезли на ярмарку в Уфу товары собственного производства. В Гафурийском районе они создали сельхозкооператив по выпуску халяльной продукции.

В селе Юлуково мы создали сельскохозяйственный кооператив «Халяль Зилим». Сами производим 12 видов продукции, пельмени манты и так далее. Уже вторую субботу приезжаем сюда. Фаниль Басыров, житель Гафурийского района

Для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств – хорошая возможность реализовать свой товар, для горожан – приобрести натуральную, экологически чистую продукцию напрямую у производителя, не переживая при этом за качество и безопасность. По крайне мере, на ярмарке за этим следят компетентные люди.

Мясо, которое здесь продается, прежде чем попасть на прилавок, проходит полный ветеринарный контроль на месте забоя и здесь уже, в городе, проходит ветеринарно-санитарную экспертизу в полном объеме, то есть мы можем сказать, что мясо на этих ярмарках безопасно. Андрей Белов, начальник Уфимской городской ветеринарной станции

От 260 до 350 рублей за свинину, от 480 до 580 – за говядину. Примерно по такой цене продавали сегодня мясо на ярмарке, которая развернулась по улице Рабкоров. Всего же в Уфе было организовано еще 6 подобных торговых площадок.

Традиционно активны у нас, представлена продукция 37 районов Республики Башкортостан. Что касается мясных ярмарок, представлены мясо птицы, говядина, свинина, конина. Рустам Хазиев, начальник управления потребительского рынка администрации г. Уфы