Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бакалинском районе

Открытая академия продолжает путешествовать по республике. На этот раз центром счастья прекрасной половины стал Бакалинский район. Лектории, мастер-классы, выставки, консультации, знакомства и общение – насыщенная программа охватила все сферы жизни современной женщины.
Своим опытом и секретами успеха делились спикеры «Территории любознательных женщин», о гармоничных отношениях в семье рассуждала со слушательницами практикующий психоаналитик, клинический психолог Юлия Хакимова. А про стильный и доступный гардероб рассказывала и наглядно показывала на примерах стилист Юлия Чувилина.
На одной из самых востребованных площадок – «Территории здоровья» – работала команда столичных врачей. На «Территории здорового детства» принимали детские специалисты: невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, кардиолог, отоларинголог. Излечить могли не только тело, но и душу. Порисовать, поплакать и посмеяться участницы мероприятия успели на «Душевной территории». Арт-терапию для женщин провела заслуженный художник республики Раушания Батретдинова. Завершением дня стал праздничный концерт с участием эстрадной группы под руководством Тимура Рамазанова.