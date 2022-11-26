Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бакалинском районе

Проект изначально был направлен на то, что женщинам всегда требуется возможность обучаться, реализовываться, поправить свое здоровье, получить какие-то полезные советы, как поддержать здоровье семьи. Самое важное, что женщины начали встречаться в одном районе, затем продолжают эти встречи, поддерживают друг друга. Это самая важная задача, которую выполняет этот проект.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»