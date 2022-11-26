Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бакалинском районе

Открытая академия продолжает путешествовать по республике. На этот раз центром счастья прекрасной половины стал Бакалинский район. Лектории, мастер-классы, выставки, консультации, знакомства и общение – насыщенная программа охватила все сферы жизни современной женщины.

Своим опытом и секретами успеха делились спикеры «Территории любознательных женщин», о гармоничных отношениях в семье рассуждала со слушательницами практикующий психоаналитик, клинический психолог Юлия Хакимова. А про стильный и доступный гардероб рассказывала и наглядно показывала на примерах стилист Юлия Чувилина.

Проект изначально был направлен на то, что женщинам всегда требуется возможность обучаться, реализовываться, поправить свое здоровье, получить какие-то полезные советы, как поддержать здоровье семьи. Самое важное, что женщины начали встречаться в одном районе, затем продолжают эти встречи, поддерживают друг друга. Это самая важная задача, которую выполняет этот проект.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»
Фото №1 - Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бакалинском районе

На одной из самых востребованных площадок – «Территории здоровья» – работала команда столичных врачей. На «Территории здорового детства» принимали детские специалисты: невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, кардиолог, отоларинголог. Излечить могли не только тело, но и душу. Порисовать, поплакать и посмеяться участницы мероприятия успели на «Душевной территории». Арт-терапию для женщин провела заслуженный художник республики Раушания Батретдинова. Завершением дня стал праздничный концерт с участием эстрадной группы под руководством Тимура Рамазанова.

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