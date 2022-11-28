Жителям Уфы рассказали о приложении по уборке снега

В Уфе третий год подряд работает сервис по уборке снега и наледи по заявкам. Об этом напоминает администрация города.
В приложении «Уфа снежная» можно оставить обращение с просьбой убрать снег или наледь по указанному адресу.
Заявка должна содержать местоположение и координаты снежного скопления и фото. Снимать фото нужно с привязкой к местности – в кадре должны быть стоящие рядом здания или другие стационарные объекты. Также необходимо описать проблему читаемым текстом без ненормативной лексики.