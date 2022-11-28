Житель Уфы обустроил дом-музей на крыше многоэтажки

Уфимец, который поселился на крыше. Столичный художник устроил необычный музей прямо на одной из многоэтажек. Причем в этом же помещении он сам и живет. Хижину, которая находится на высотке, мужчина символично назвал Домом Карлсона, в котором то и дело проводит экскурсии для желающих. Своего рода путешествие в мир сказки он сделал и для нашей съемочной группы.

У него нет пропеллера за спиной, да и внешность куда более утонченная, нежели у сказочного персонажа. Но вот дом на крыше, пожалуй, главное, что роднит этого мужчину в полном расцвете сил со знаменитым Карлсоном. Хижина, построенная прямо на одной из уфимских многоэтажек, словно сошла со страниц знаменитой сказки.

Обстановка внутри трехуровневого пространства завораживает. В каждой комнате – сотни экспонатов со всего мира. Когда путешествуешь, порой границы стираются, признается Максим Холодилин. Но вот о родине всегда напоминает эта незаконченная картина башкирского живописца Рашита Нурмухаметова, которая стала одной из последних работ художника.

Каждая вещь имеет для владельца свой смысл. В доме есть и сарматский кинжал, и перуанские маски. А среди богатой книжной коллекции – первый журнал, изданный самим Пушкиным. Есть здесь и частичка футбольного стадиона, привезенная из Ливерпуля.

Необычный домик на доме изначально был заложен по проекту архитекторов. Однако строители его не завершили, а в 2003 году помещение выкупил Максим Холодилин. Изначально мужчина планировал просто сделать ремонт и продать мастерскую, однако со временем пересмотрел решение. И переехал сюда жить вместе с дочерью.