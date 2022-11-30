С начала текущего года в Башкирии резко снизилось число ДТП на железной дороге. В 2022 году на переездах Башкирского региона Куйбышевской магистрали произошло всего 2 ДТП. В прошлом году на ЖД переездах произошло 9 ДТП, в результате которых 14 человек получили травмы и 6 человек погибли.
Сотрудниками Куйбышевской магистрали применяются различные способы профилактической работы: контроль технического оснащения ЖД переездов, разъяснительные беседы в автошколах и в автотранспортных предприятиях, акции на переездах.
В 2022 году совместно с ГИБДД было проведено 153 рейдовых мероприятия и 377 внезапных проверок. В ходе просветительских мероприятий участвовали около 178 тысяч автомобилистов.