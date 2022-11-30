В Башкирии в центры занятости населения обратились 80 членов семьи участников СВО

Начальник отдела содействия занятости населения министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Дмитрий Ветошкин рассказал, что более 80 членов семей участников СВО обратились в центры занятости за помощью при трудоустройстве.
19 обращений уже обработаны — жители Башкирии трудоустроены. Кроме того, за прошедшие полтора месяца 59 человек из числа членов семей участников СВО получили услуги по профессиональной ориентации, 25 человек – услуги по социальной адаптации безработных, 34 человека – услуги по психологической поддержке.
Ещё 9 человек среди обратившихся направлены на профессиональное обучение.