В Башкирии в центры занятости населения обратились 80 членов семьи участников СВО

19 обращений уже обработаны — жители Башкирии трудоустроены. Кроме того, за прошедшие полтора месяца 59 человек из числа членов семей участников СВО получили услуги по профессиональной ориентации, 25 человек – услуги по социальной адаптации безработных, 34 человека – услуги по психологической поддержке.