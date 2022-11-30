В Башкирии в центры занятости населения обратились 80 членов семьи участников СВО

Начальник отдела содействия занятости населения министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Дмитрий Ветошкин рассказал, что более 80 членов семей участников СВО обратились в центры занятости за помощью при трудоустройстве. 

Фото №1 - В Башкирии в центры занятости населения обратились 80 членов семьи участников СВО

19 обращений уже обработаны — жители Башкирии трудоустроены. Кроме того, за прошедшие полтора месяца 59 человек из числа членов семей участников СВО получили услуги по профессиональной ориентации, 25 человек – услуги по социальной адаптации безработных, 34 человека – услуги по психологической поддержке.

Ещё 9 человек среди обратившихся направлены на профессиональное обучение.

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