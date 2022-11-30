Старшеклассники из Уфы и Салавата приступили к практическим занятиям в парке «Патриот»

Военная топография и эвакуация раненых. Старшеклассники из Уфы и Салавата приступили к практическим занятиям на полигоне парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Под присмотром инструкторов школьники проходят маршрут, стараясь уложиться в минимальное время. И победить в этой гонке можно только благодаря командной работе.
Курсанты кадетского корпуса имени Мусы Гареева отвечают за свой взвод, сформированный из старшеклассников из Уфы и Салавата. После короткого инструктажа на плацу – марш бросок на полигон. Не все десятиклассники ещё попадают в ногу. К концу смены маршировать будут как один, говорят инструкторы. А вот теорию все уже выучили на отлично. Приступают к ориентированию на местности, или военной топографии, весело и с задором. Используя компас и координаты, нужно обойти все контрольные точки на маршруте и собрать карточки своего взвода.
Второй взвод отрабатывает навыки надевания противогаза. На морозе сделать это сложнее. Но с заданием справляются все. Благодарят за результат инструкторов – обучили хорошо.
А в этом испытании, как и в жизни, дорога каждая секунда. Раненному бойцу необходимо оказать первую помощь и эвакуировать его до госпиталя. Товарищей выносят на тактических носилках.
После таких тренировок у школьников разыгрывается аппетит. И пусть еда в столовой не домашняя, но полезная и сбалансированная.
Так что родители могут не беспокоиться: будущие защитники Отечества в парке «Патриот» не голодают.
Подкрепились – и снова в бой. Бок о бок школьники проходят очередные задания. И это, пожалуй, одно из самых любимых у старшеклассников. Прикрывая друг друга, они изучают азы военного дела.
Сборы у ребят завершатся в конце недели. И хотя сначала некоторые боялись предстоящих испытаний, теперь уже никто из них не хочет уезжать домой так быстро.
С момента открытия парка «Патриот» в июне здесь уже прошли начальную военную подготовку более 2000 школьников со всей республики. Здесь проходит 16-я смена, до конца декабря ожидается ещё два заезда. Созданная в комплексе инфраструктура позволяет обучать парней и девушек военному делу круглый год.