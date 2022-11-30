Старшеклассники из Уфы и Салавата приступили к практическим занятиям в парке «Патриот»

Военная топография и эвакуация раненых. Старшеклассники из Уфы и Салавата приступили к практическим занятиям на полигоне парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Под присмотром инструкторов школьники проходят маршрут, стараясь уложиться в минимальное время. И победить в этой гонке можно только благодаря командной работе.

Курсанты кадетского корпуса имени Мусы Гареева отвечают за свой взвод, сформированный из старшеклассников из Уфы и Салавата. После короткого инструктажа на плацу – марш бросок на полигон. Не все десятиклассники ещё попадают в ногу. К концу смены маршировать будут как один, говорят инструкторы. А вот теорию все уже выучили на отлично. Приступают к ориентированию на местности, или военной топографии, весело и с задором. Используя компас и координаты, нужно обойти все контрольные точки на маршруте и собрать карточки своего взвода.

Военная топография развивает такие навыки, как точность, наблюдательность. И нужна она не только для военного дела, но и для туризма и спорта. Ребята справляются. Сегодня один взвод поставил рекорд центра – прошёл маршрут за 16 минут. Булат Ишмуратов, инструктор учебного центра «Авангард»

Второй взвод отрабатывает навыки надевания противогаза. На морозе сделать это сложнее. Но с заданием справляются все. Благодарят за результат инструкторов – обучили хорошо.

Инструкторы у нас просто супер. Нашему взводу особенно повезло. Наш сержант самый лучший. Сержант Синягин. Запомните эту фамилию. Если вы попадете под его командование, знайте, что вы попали в самый лучший взвод. Алмаз Курамшин, ученик Башкирской гимназии №25 г. Салавата

А в этом испытании, как и в жизни, дорога каждая секунда. Раненному бойцу необходимо оказать первую помощь и эвакуировать его до госпиталя. Товарищей выносят на тактических носилках.

Объяснили технику безопасности, первую медицинскую помощь. Тактическая подготовка. Всё дается очень легко. Один в поле не воин, мы всем взводом помогаем друг другу. Поддерживаем. Семён Арбузов, ученик гимназии №1 г. Салавата

После таких тренировок у школьников разыгрывается аппетит. И пусть еда в столовой не домашняя, но полезная и сбалансированная.

Голодными дети не остаются, потому что у нас пятиразовое питание. Завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин. Дети довольны и благодарны, спасибо говорят. Мы тоже довольны детьми. Меню разнообразное, каждый день новые блюда. Гузель Ибатуллина, шеф-повар учебно-методического центра «Авангард»

Так что родители могут не беспокоиться: будущие защитники Отечества в парке «Патриот» не голодают.

Наутро дают разные каши, днем супы, картошку могут дать. Сегодня вот плов с супом. Ильяс Мухаметзянов, ученик гимназии №1 г. Салавата

Качество на уровне. Я бы сказал, гораздо выше среднего. Пожалуй, даже очень близко к идеальному. Павел Исаев, ученик школы №21 г. Салавата

Подкрепились – и снова в бой. Бок о бок школьники проходят очередные задания. И это, пожалуй, одно из самых любимых у старшеклассников. Прикрывая друг друга, они изучают азы военного дела.

Все ребята молодцы. Моменты, конечно, есть, кто менее физически подготовлен, кто, может, не так хорошо по определенным предметам готов. Но самое главное – это стремление и желание научится чему-то новому. Все ребята стараются. Никита Рекрут, директор учебно-методического центра «Авангард»

Сборы у ребят завершатся в конце недели. И хотя сначала некоторые боялись предстоящих испытаний, теперь уже никто из них не хочет уезжать домой так быстро.