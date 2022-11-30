Режиссер фильма про дворника Юру из Уфы: «Захотелось снять что-то душевное»

Он опубликовал тизер-трейлер комедии на личной странице во «ВКонтакте». Сюжет картины основан на реальной истории дворника Юры. В фильме показывают фотографа, который остаётся без работы в Москве и возвращается в родной город. В Уфе он встречает доброго и наивного уборщика улиц, который оказался в долгах из-за мошенников. Всё меняется после того, как фотограф снимает своего нового знакомого и помещает в шутку на обложку журнала. После этого жизнь обоих круто меняется.