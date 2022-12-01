В Уфе обсудили законопроекты, которые находятся в разработке

Наказание за вред краснокнижным растениям, скулшутинг и запрет пропаганды ЛГБТ. В Уфе обсудили законопроекты, которые сейчас находятся в разработке.

Заместитель председателя комитета Госдумы Ирина Панькина рассказала о новых инициативах. Бурное обсуждение вызвала поправка в законе о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Эксперт объяснила, что это касается публичных заявлений или распространения призывов. Под особый контроль могут взять видеоигры с подобным характером содержания.

Итоги и планы ведущие юристы и политики страны обсудят на форуме. В этом году юристы больше помогали тем, кто в этом нуждается бесплатно. За девять месяцев порядка 3,5 тыс таких дел. К слову, столько же, сколько за весь 2021-й.