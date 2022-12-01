В Уфе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

Региональная общественная организация морских пехотинцев «Витязь» провела ежегодный слёт кадетов. На него приехали ученики уфимских школ, а также Благовещенского, Кушнаренковского и Иглинского районов. В этом году ряды кадетов пополнили 300 новобранцев.
Черные береты, белые перчатки, ремень с яркой бляшкой, китель и гордое звание кадет. Эти ребята, которые идут ровным строевым шагом, сегодня получили удостоверения на ношение формы. Также каждому отряду вручали именное воинское знамя. Задача ребят теперь – оберегать символ воинской чести, доблести и славы, ведь потеря знамени означает, что бойцы не справились с задачей и такой отряд расформировывают.
В Башкортостане первые кадеты морской пехоты появились десять лет назад. Сейчас в их рядах уже более тысячи мальчишек и девчонок. Эти ребята всё своё свободное время от учебы посвящают изучению основ военной дисциплины, истории, обучаются профессиональным видам единоборства, приобретают навыки младшего командного состава, занимаются огневой, строевой, туристической подготовкой. И многие уже мечтают посвятить свою жизнь служению Родине.
В этот непростой период для нашей страны военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – один из важных моментов. Чтобы сказать слова напутствия, на посвящение приехал министр образования и науки Абулат Хажин и военный комиссар республики Михаил Блажевич. Они пожелали ребятам всегда быть дружными и попросили поддержать страну хорошими результатами в учёбе.
Быть кадетом одновременно сложно и интересно. Большое внимание уделяется не только учёбе, но и хорошей физической подготовке ребят. Но именно так становятся настоящими защитниками Отечества, за которыми будущее страны.