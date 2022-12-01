В Уфе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

Региональная общественная организация морских пехотинцев «Витязь» провела ежегодный слёт кадетов. На него приехали ученики уфимских школ, а также Благовещенского, Кушнаренковского и Иглинского районов. В этом году ряды кадетов пополнили 300 новобранцев.

Черные береты, белые перчатки, ремень с яркой бляшкой, китель и гордое звание кадет. Эти ребята, которые идут ровным строевым шагом, сегодня получили удостоверения на ношение формы. Также каждому отряду вручали именное воинское знамя. Задача ребят теперь – оберегать символ воинской чести, доблести и славы, ведь потеря знамени означает, что бойцы не справились с задачей и такой отряд расформировывают.

Не тяжело, если ты подготовлен к этому и тебе это нравится, то ты можешь всего добиться и спокойно всем этим заниматься. Мы занимаемся рукопашным боем, плаванием, многие ездят на соревнования и получают медали и первые места. Больше мальчишек. Они уже как родные. Аделина Ямалтдинова и Анна Иглинцева, кадеты

В Башкортостане первые кадеты морской пехоты появились десять лет назад. Сейчас в их рядах уже более тысячи мальчишек и девчонок. Эти ребята всё своё свободное время от учебы посвящают изучению основ военной дисциплины, истории, обучаются профессиональным видам единоборства, приобретают навыки младшего командного состава, занимаются огневой, строевой, туристической подготовкой. И многие уже мечтают посвятить свою жизнь служению Родине.

У меня дедушки тоже служат, и когда я был маленький, дедушка хотел, чтобы я пошёл служить, либо быть морским пехотинцем. Вадим, кадет

В этот непростой период для нашей страны военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – один из важных моментов. Чтобы сказать слова напутствия, на посвящение приехал министр образования и науки Абулат Хажин и военный комиссар республики Михаил Блажевич. Они пожелали ребятам всегда быть дружными и попросили поддержать страну хорошими результатами в учёбе.

В ходе кадетской слёта мы принимаем в наши ряды новых кадет из вновь созданных кадетских классов – порядка 300 человек. В их числе впервые мы принимаем ребят, чьи родители находятся у нас в статусе вынужденных переселенцев. Это дети из Херсона, Мариуполя, Донецка. Олег Галин, председатель региональной Общественной организации морских пехотинцев Республики Башкортостан «Витязь»