Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам промышленности

1 декабря в Уфе прошло торжественное награждение лучших работников сферы промышленности. Награды специалистам вручил Глава Башкирии.
Семь лет назад был принят закон «О промышленной политике в Республике Башкортостан». Именно к этой дате и был приурочен праздник. Знаменательный день отмечается в республике первый раз.
Сегодня промышленность республики формирует около трети валового регионального продукта. Ведущие отрасли – химия и нефтехимия, электроэнергетика, машиностроение и металлургия – уверенно смотрят в завтрашний день.
Несмотря на санкции и сложную ситуацию в мировой экономике, предприятия республики продолжают наращивать производство, за 10 месяцев – рост почти на 3%. Второй год подряд Башкортостан занимает первое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности реализации промышленной политики (по итогам 2020 и 2021 года), а Фонд развития промышленности вошел в пятерку лучших.
Всего из рук Главы региона сегодня государственные награды республики получили 47 лучших работников различных отраслей промышленности. Среди них рабочие и сотрудники ОДК-УМПО, нефтекамского «Искожа», шахтеры и машиностроители.
Вице-премьер правительства - министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев поблагодарил Радия Хабирова от имени 250 тысяч работников промышленности за постоянную поддержку, внимание и вручил ему памятные ведомственные медали в честь праздника.
Фото: ИА Башинформ.