Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам промышленности

1 декабря в Уфе прошло торжественное награждение лучших работников сферы промышленности. Награды специалистам вручил Глава Башкирии.

Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам промышленности

Семь лет назад был принят закон «О промышленной политике в Республике Башкортостан». Именно к этой дате и был приурочен праздник. Знаменательный день отмечается в республике первый раз.

Впервые мы отмечаем День работника промышленности Республики Башкортостан. Я сердечно поздравляю вас и всех тружеников промышленных предприятий республики с этим замечательным праздником! Хочу сказать всем вам спасибо за самоотверженный труд. И в период пандемии, и сейчас вы достойно справляетесь со сложными задачами. Помогаете стране побеждать и брать новые высоты. Укрепляете нашу экономику, оборону. Делаете жизнь людей лучше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Сегодня промышленность республики формирует около трети валового регионального продукта. Ведущие отрасли – химия и нефтехимия, электроэнергетика, машиностроение и металлургия – уверенно смотрят в завтрашний день.

Несмотря на санкции и сложную ситуацию в мировой экономике, предприятия республики продолжают наращивать производство, за 10 месяцев – рост почти на 3%. Второй год подряд Башкортостан занимает первое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности реализации промышленной политики (по итогам 2020 и 2021 года), а Фонд развития промышленности вошел в пятерку лучших.

Мы оказываем поддержку предприятиям легкой промышленности и лесопромышленного комплекса. Предоставляем льготные займы и гранты. Выстраиваем эффективное взаимодействие с крупными холдингами в рамках межведомственных комиссий. Работаем над созданием преференциальных зон. У нас с вами впереди много важных задач. Все силы мы направляем на поддержку армии. Все мы работаем сейчас на нашу победу. При этом мы не забываем о перспективных проектах. Это беспилотники, электротранспорт, нанотехнологии. Вчера на «Промышленном часе» мы приняли важные решения о развитии производства технических средств реабилитации и реабилитационного оборудования. Еще раз разрешите поблагодарить вас за добросовестный труд. Мы вами гордимся. Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Всего из рук Главы региона сегодня государственные награды республики получили 47 лучших работников различных отраслей промышленности. Среди них рабочие и сотрудники ОДК-УМПО, нефтекамского «Искожа», шахтеры и машиностроители.

Вице-премьер правительства - министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев поблагодарил Радия Хабирова от имени 250 тысяч работников промышленности за постоянную поддержку, внимание и вручил ему памятные ведомственные медали в честь праздника.

Фото: ИА Башинформ. 

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