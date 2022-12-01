Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам промышленности

Мы оказываем поддержку предприятиям легкой промышленности и лесопромышленного комплекса. Предоставляем льготные займы и гранты. Выстраиваем эффективное взаимодействие с крупными холдингами в рамках межведомственных комиссий. Работаем над созданием преференциальных зон. У нас с вами впереди много важных задач. Все силы мы направляем на поддержку армии. Все мы работаем сейчас на нашу победу. При этом мы не забываем о перспективных проектах. Это беспилотники, электротранспорт, нанотехнологии. Вчера на «Промышленном часе» мы приняли важные решения о развитии производства технических средств реабилитации и реабилитационного оборудования. Еще раз разрешите поблагодарить вас за добросовестный труд. Мы вами гордимся. Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии