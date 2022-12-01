Призовой фонд 40 миллионов за первое место. В Башкирии стартовал очередной сезон конкурса «Трезвое село». Цель – пропаганда трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, где ведётся работа по профилактике алкоголизма.
Всего подано 1120 заявок со всех районов республики. Также в проекте принимают участие общественные деятели, журналисты, звезды эстрады, личным примером пропагандирующие трезвый образ жизни.
По итогам конкурса определят 12 победителей. Самый крупный приз –6 миллионов рублей – достанется победителю в номинации «Крупные населенные пункты». Мероприятия по организации конкурса реализуются за счёт средств гранта главы республики при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.