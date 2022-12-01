В Башкирии стартовал очередной сезон конкурса «Трезвое село»

Призовой фонд 40 миллионов за первое место. В Башкирии стартовал очередной сезон конкурса «Трезвое село». Цель – пропаганда трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, где ведётся работа по профилактике алкоголизма.

Всего подано 1120 заявок со всех районов республики. Также в проекте принимают участие общественные деятели, журналисты, звезды эстрады, личным примером пропагандирующие трезвый образ жизни.

 По итогам конкурса определят 12 победителей. Самый крупный приз –6 миллионов рублей – достанется победителю в номинации «Крупные населенные пункты». Мероприятия по организации конкурса реализуются за счёт средств гранта главы республики при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.

В этом году мы привлекаем уже малые города в лице медицинских колледжей и средне-специальных образовательных учреждений. Наше направление – это молодёжь, подрастающее поколение, которых нужно информировать, которых нужно обучать канонам здорового образа жизни.

Салия Мурзабаевна, член президиума ВКБ, координатор проекта «Трезвое село»
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