В Башкирии стартовал очередной сезон конкурса «Трезвое село»

В этом году мы привлекаем уже малые города в лице медицинских колледжей и средне-специальных образовательных учреждений. Наше направление – это молодёжь, подрастающее поколение, которых нужно информировать, которых нужно обучать канонам здорового образа жизни.

Салия Мурзабаевна, член президиума ВКБ, координатор проекта «Трезвое село»