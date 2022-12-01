В Уфе почтили память героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Представители общественных организаций чернобыльцев провели в Уфе памятный митинг. Они собрались в сквере 50-летия Победы возле памятника героям-ликвидаторам.
36 лет назад был создан «Саркофаг». Так называется защитный панцирь из бетона и стали, возведенный на месте взрыва в Чернобыльской АЭС. Объект «Укрытие» обезопасил окружающую среду от радиоактивных частиц.
Купол подняли в рекордно короткие 206 дней. В его возведении участвовали и специалисты из Башкортостана. Военные, строители, спасатели, пожарные круглосуточно, подвергая себя смертельной опасности, ликвидировали последствия масштабной техногенной катастрофы.