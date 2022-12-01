Что изменится для россиян с 1 декабря?

Второй за год рост тарифов ЖКХ, штрихкод вместо полиса медицинского страхования и освобождение помощи мобилизованным от налога. Декабрь богат на законодательные и административные новинки. Какие законы и правила начинают действовать с сегодняшнего дня?

С первого декабря на 9% поднимутся тарифы на оплату коммунальных услуг. Согласно расчетам Минэкономразвития России, после индексации ежемесячный платеж для семьи из трех человек вырастет примерно на 324 рубля.

Ещё один новый закон, вступающий в силу с начала месяца, облегчит россиянам жизнь. Теперь встать на налоговый учет можно через Госуслуги. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде.

Служащих по контракту, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО, а также их семьи освободят от уплаты НДФЛ и страховых взносов за полученное безвозмездно имущество. Также его передача не будет облагаться НДС. То есть предприятия, которые приобретают что-либо для военнослужащих, снизят свои затраты на налоги.

При обращении в больницы и поликлиники теперь не нужен бумажный полис ОМС – все данные будут в электронной системе в виде штрихкода. Хранить документ можно будет, например, в смартфоне. Все сведения будут доступны в Госуслугах.

А у организаций появится новая обязанность – вести страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». С 1 декабря все госорганы обязаны разместить официальные аккаунты.

С сегодняшнего дня приемные дети смогут в приоритетном порядке зачисляться в детсад или школу, где уже учатся их братья и сестры. Ранее правило распространялось только на родных братьев и сестёр.

С 1 декабря всем, кто собирается посещать любые матчи чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги, придётся в обязательном порядке оформлять Fan ID.