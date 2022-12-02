Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Театра кукол

Глава Башкирии рассказал о ходе реконструкции Театра кукол в Уфе. Стало известно, каким будет обновленное учреждение.
Пока продолжается реконструкция, спектакли не отменены, они идут в малом зале Театра оперы и балета, в домах культуры Уфы. Труппа активно гастролирует по городам и сёлам республики.
На данный момент часть работ уже сделана:
— в старой части здания начали отделочные работы. Строители монтируют внутренние инженерные коммуникации, утепляют фасад, работают внутри;
— строительство пристроя завершили, там сейчас тоже отделочные работы.