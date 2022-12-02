Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Театра кукол

В нашем Театре кукол полным ходом идет реконструкция. Артисты, которые проработали в нем по 40 лет, говорят, что ждали этого очень давно, сцена и сам зал отстали от современных требований. Теперь это один из юбилейных объектов к 450-летию Уфы, работы ведутся в нем строго по графику, финансирование федеральное и наше, региональное. Сделаем все по уму и планируем сдать его родителям и детишкам современным и уютным весной 2024 года. В проекте — масштабная реконструкция старого здания театра и 4-этажный пристрой, в котором разместятся малый зал на 135 мест, конференц-зал, зал для репетиций, мастерские, служебные помещения. В старом здании будет большой зал на 300 мест.

Радий Хабиров, Глава Башкирии