Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Театра кукол

Глава Башкирии рассказал о ходе реконструкции Театра кукол в Уфе. Стало известно, каким будет обновленное учреждение.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Театра кукол

Пока продолжается реконструкция, спектакли не отменены, они идут в малом зале Театра оперы и балета, в домах культуры Уфы. Труппа активно гастролирует по городам и сёлам республики.

В нашем Театре кукол полным ходом идет реконструкция. Артисты, которые проработали в нем по 40 лет, говорят, что ждали этого очень давно, сцена и сам зал отстали от современных требований. Теперь это один из юбилейных объектов к 450-летию Уфы, работы ведутся в нем строго по графику, финансирование федеральное и наше, региональное. Сделаем все по уму и планируем сдать его родителям и детишкам современным и уютным весной 2024 года. В проекте — масштабная реконструкция старого здания театра и 4-этажный пристрой, в котором разместятся малый зал на 135 мест, конференц-зал, зал для репетиций, мастерские, служебные помещения. В старом здании будет большой зал на 300 мест.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

На данный момент часть работ уже сделана:

— в старой части здания начали отделочные работы. Строители монтируют внутренние инженерные коммуникации, утепляют фасад, работают внутри;

— строительство пристроя завершили, там сейчас тоже отделочные работы.

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