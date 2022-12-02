В Башкирии построят два завода по пошиву военной экипировки

В Башкирии планируют построить швейные производства военной экипировки. Два предприятия будут располагаться в Уфе и Бижбуляке.

Инвестор уже подобрал потенциальные площадки для размещения технологических комплексов. На них собираются организовать производство спецодежды и экипировки для военнослужащих.