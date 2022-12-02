В Башкирии построят два завода по пошиву военной экипировки

В Башкирии планируют построить швейные производства военной экипировки. Два предприятия будут располагаться в Уфе и Бижбуляке.
Инвестор уже подобрал потенциальные площадки для размещения технологических комплексов. На них собираются организовать производство спецодежды и экипировки для военнослужащих.
На производстве будут 100 новых рабочих мест. Проект получил статус приоритетного, компании окажут содействие в оформлении участков и выдадут льготный заем, общий объем инвестиций составляет 100 млн. рублей.