В Уфе 3 и 4 декабря будут работать сельскохозяйственные ярмарки

В выходные, 3 и 4 декабря, в башкирской столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Жители смогут купить свежее мясо, овощи и другие продукты питания напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

В субботу, 3 декабря, фермерские рынки будут организованы на участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского), пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», Дворце спорта, Дворце молодежи, площади имени Серго Орджоникидзе.