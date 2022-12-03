Трое школьников из Башкирии стали победителями Всероссийской креативной олимпиады

Все они во время смены создавали авторские уникальные проекты. Поддерживали ребят ведущие эксперты из сфер образования и культуры. Всего было представлено 11 номинаций.

В Министерстве образования и науки Башкирии рассказали, что трое ребят из республики стали победителями олимпиады в своих номинациях. Ученица 8 класса лицея №62 Уфы София А. победила в номинации «Танцпол». Анастасия М, учащаяся 11 класса школы №5 Учалинского района, одержала победу в номинации «HandMade». А в номинации «Арт-директор» победила ученица 10 класса школы №5 Учалинского района Виктория М.