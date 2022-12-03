Глава Минздрава Башкирии с рабочим визитом посетил один из районов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин с рабочей поездкой посетил Нуримановский район. В ходе визита глава Минздрава РБ посетил Нуримановскую центральную районную больницу, осмотрев несколько отделений и ознакомившись с работой нового оборудования в медучреждении.

После этого министр вручил врачу-офтальмологу и врачу-урологу ключи от новых домов. Их возвела администрация района. Также Айрат Рахматуллин ознакомился с ремонтными работами в Красноключевской врачебной амбулатории, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Еще одним объектом, в котором побывал Айрат Рахматуллин стала Павловская врачебная амбулатория. Сегодня там состоялось торжественная церемония открытия. Капитальный ремонт в Павловской врачебной амбулатории был проведен в рамках реализации программы «Модернизация первичного здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма на ремонт составила 11 915 000 рублей.

К Павловской врачебной амбулатории прикреплено 3 890 человек, в том числе 23 ребенка до года. В амбулатории установлено современное оборудование. Прием пациентов будут вести 4 врача и 10 средних медработников.