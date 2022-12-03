Глава Минздрава Башкирии с рабочим визитом посетил один из районов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин с рабочей поездкой посетил Нуримановский район. В ходе визита глава Минздрава РБ посетил Нуримановскую центральную районную больницу, осмотрев несколько отделений и ознакомившись с работой нового оборудования в медучреждении.
После этого министр вручил врачу-офтальмологу и врачу-урологу ключи от новых домов. Их возвела администрация района. Также Айрат Рахматуллин ознакомился с ремонтными работами в Красноключевской врачебной амбулатории, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
К Павловской врачебной амбулатории прикреплено 3 890 человек, в том числе 23 ребенка до года. В амбулатории установлено современное оборудование. Прием пациентов будут вести 4 врача и 10 средних медработников.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ