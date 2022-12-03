180 призывников из Башкирии отправились служить на Дальний Восток

180 башкирских ребят одним эшелоном отправились на Дальний Восток. Новобранцы будут проходить военную службу в самой восточной части страны. Обучение продлится от четырех до шести месяцев.

Срочники получат военно-учетные специальности и продолжат службу в сухопутных войсках. Ребят проводили родственники и представители военкомата под аккомпанемент оркестра.

Новобранцы перед отправкой сдали тест на коронавирус. Весь транспорт перед посадкой продезинфицировали. Первый эшелон на Дальний Восток ушел 22 ноября. В целом чуть более четырех тысяч новобранцев пополнят ряды Вооруженных силах России. Призывная кампания продлится до конца декабря.