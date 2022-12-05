В России регионы получат тысячи новых школьных автобусов и машин скорой помощи

Правительство России активно продолжает работу по обновлению парка машин для учебных и медицинских учреждений.
Так, с начала 2023 года регионы дополнительно получат более 2 тысяч таких автомобилей. Школьные автобусы и машины скорой помощи планируется закупить уже до конца текущего года, а в первом квартале следующего они будут направлены в регионы.
Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделено 7,2 млрд рублей, из которых на закупку школьных автобусов направят 3 млрд рублей. Это позволит приобрести свыше 1,1 тысячи новых машин. Большинство автобусов направят в сельские районы, чтобы дети могли с удобством и комфортом добираться до школы.
Остальная часть средств — 4,2 млрд рублей — предусмотрена на закупку автомобилей скорой помощи. На эти деньги приобретут 937 машин для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны. Это повысит доступность медицинской помощи для их жителей.