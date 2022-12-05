В Уфе полиция разыскивает адвоката Олега Скрипина

По предварительным данным, у потерпевшего дома протекла крыша. Он пригласил оценщика и представителя обслуживающей компании, чтобы понять, на какую сумму причинен ущерб. Для решения вопроса через суд, необходим был адвокат. Представлять интересы семьи вызвался разыскиваемый. Он и потерпевший подписали соответствующие документы, и специалист якобы приступил к исполнению своих обязанностей. За услуги адвоката потерпевший заплатил 10 тысяч рублей. Продолжительное время разыскиваемый отчитывался, что заседания идут, но по разным причинам процесс рассмотрения иска якобы затягивается. Затем подозреваемый сообщил потерпевшему, что суд обязал выплатить обслуживающую компанию почти 200 тысяч рублей, но из-за затяжного процесса надо еще девять тысяч за услуги адвоката. Решение суда разыскиваемый так и не предоставил. А после и вовсе перестал выходить на связь.

пресс-служба МВД по РБ