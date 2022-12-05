В Уфе состоялся VIII Общероссийский юридический форум

В Уфе отметили День юриста. В столице республики прошёл Общероссийский форум. Приехали руководители федеральной ассоциации. В рамках мероприятия прошёл круглый стол.

Глава региона поздравил коллег и отдельно отметил, что региональному отделению в этом году исполнилось 15 лет.

Главная тема форума – гуманитарная миссия права. По словам председателя Ассоциации Сергея Степашина, Башкортостан – один из сильнейших регионов страны, где работает одно из лучших отделений. За защиту прав граждан и поддержку Башкортостана Радий Хабиров наградил Сергея Степашина орденом Салавата Юлаева.

Также в рамках форума прошла презентация книги, посещение памятника Шаймуратову, открытие бюста жившему в Уфе адвокату Россинскому. В завершение прошло награждение лучших юристов республики.

Для юристов эта гуманитарная миссия права очень важна. Потому что любой закон должен защищать права граждан. Наша задача, чтобы так и было. Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству