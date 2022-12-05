В Башкирии началась операция «Государственный регистрационный знак»

Госавтоинспекция Башкирии начала в регионе операцию «Государственный регистрационный знак». Об этом рассказал в социальных сетях глава ГИБДД Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Башкирии началась операция «Государственный регистрационный знак»

Цель проверок - предупредить нарушения, связанные с ездой с нечитаемыми или видоизмененными, подложными или находящимися в розыске госномерами автомобиля. Также ГИБДД преследует цель сформировать у водителей сознания риска за управление авто с подобными нарушениями.

Профилактические рейды пройдут до 9 декабря текущего года, до конца рабочей недели. 

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