В Башкирии студентов колледжей начали обучать работе с беспилотниками

Студентов средних специальных учебных заведений Башкортостана начали обучать работе с беспилотниками. Так, в Уфимском колледже радиоэлектроники появились курсы, на которых молодые люди учатся управлять дронами. Как отмечают в региональном Министерстве образования, эти навыки могут использоваться в самых разных отраслях. Однако при высоком спросе остро ощущается нехватка профессионально подготовленных кадров.
Прежде, чем взять в руки настоящий беспилотник, студенты учатся управлять виртуальным. Квадрокоптер на экране компьютера приводится в движение с помощью точной копии джойстика. Куда лететь, зависит от полета фантазии, главное – стараться не уронить винтокрылый аппарат.
Беспилотники используются в самых разных областях: археологии, геологии, аэрофотосъемке. В Уфимском колледже радиоэлектроники первыми обучать работе с летательными аппаратами начали студентов по специальности «пожарная безопасность». В спасательном деле использование дронов порой – вопрос жизни и смерти.
К слову, обучает навыку управления беспилотником действующий студент Даниил Кислицын. Будущий выпускник колледжа увлекается дронами уже 8 лет. Он участвовал в финале национального чемпионата WorldSkills и даже был в составе экспертной комиссии.
На базе колледжа около 100 различных дронов. Многие из них – тоже наследие чемпионата профмастерства. После финала, который прошел в Уфе, учреждение получило беспилотники в подарок.
Пока же обучение проходит в рамках экспресс-курса, который рассчитан на 72 часа. По его окончании студентам вручат сертификат о получении дополнительных навыков. А вместе с ними – и еще одну возможность для трудоустройства.