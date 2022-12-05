В Башкирии студентов колледжей начали обучать работе с беспилотниками

Студентов средних специальных учебных заведений Башкортостана начали обучать работе с беспилотниками. Так, в Уфимском колледже радиоэлектроники появились курсы, на которых молодые люди учатся управлять дронами. Как отмечают в региональном Министерстве образования, эти навыки могут использоваться в самых разных отраслях. Однако при высоком спросе остро ощущается нехватка профессионально подготовленных кадров.

Прежде, чем взять в руки настоящий беспилотник, студенты учатся управлять виртуальным. Квадрокоптер на экране компьютера приводится в движение с помощью точной копии джойстика. Куда лететь, зависит от полета фантазии, главное – стараться не уронить винтокрылый аппарат.

Главное – держать равновесие, чтобы он никак не перевернулся, посадить его, чтобы ничего не сломать. На компьютере у меня получается более-менее хорошо. Анастасия Шниткина, студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

Беспилотники используются в самых разных областях: археологии, геологии, аэрофотосъемке. В Уфимском колледже радиоэлектроники первыми обучать работе с летательными аппаратами начали студентов по специальности «пожарная безопасность». В спасательном деле использование дронов порой – вопрос жизни и смерти.

Для спасения людей из завалов каких-то и так далее. В горной местности это очень хорошо пригождается, когда случились обвалы или оползни. Сначала пойду работать пожарным, дальше – высшее образование получать. Что нравится в специальности – буду спасать людей. Дмитрий Растегаев, студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

К слову, обучает навыку управления беспилотником действующий студент Даниил Кислицын. Будущий выпускник колледжа увлекается дронами уже 8 лет. Он участвовал в финале национального чемпионата WorldSkills и даже был в составе экспертной комиссии.

Если мы говорим про базовый курс, как им рулить, это около 72 часов. Чтобы стать профессионалом, нужно от 3 лет и больше, пока они не поймут принцип управления. Если их посадить за реальный, они его просто разобьют. Даниил Кислицын, студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

На базе колледжа около 100 различных дронов. Многие из них – тоже наследие чемпионата профмастерства. После финала, который прошел в Уфе, учреждение получило беспилотники в подарок.

На основании всех этих интересов мы оснастили лабораторию, поставили компьютеры, закупили инструменты, и сейчас ребята у нас кучатся искусству управления коптеров, их разработке, модернизации, ремонту и так далее. В дальнейшем мы хотим лицензировать специальность наравне с остальными, чтобы ребята приходили после школы, в течение нескольких лет обучались и выходил и специалистами своего дела. Андрей Мочалов, мастер производственного обучения Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности