ППМИ-2023: какие проекты хотят реализовать в Бирске

Детские и спортивные площадки, ремонт социальных учреждений и благоустройство парков. Программа поддержки местных инициатив продолжает помогать людям преображать пространство вокруг себя. В этом году победу в конкурсе планируют одержать и жители Бирска. И даже не одну. Какие проекты горожане хотят воплотить в жизнь?

Почти как детская аквааэробика, только без воды. Уже несколько лет бассейн неисправен, поэтому родители решили взять ситуацию в свои руки. Устроить мегазаплыв прямо в детском саду мечтают не только взрослые, но и сами дети.

Но чтобы утолить жажду детей, понадобятся немалые вливания и отнюдь не воды, а денег. Впрочем, родители не против вложить средства, для этого они приняли участие в Программе поддержки местных инициатив.

Другой проект тоже организовали родители, но уже детей постарше. И всё ради того, чтобы создать досуг полезный для здоровья своих чад. А чтобы впечатлить жюри и точно одержать победу, организовали активности и для себя. Теперь участвуют в весёлых стартах и проводят зарядку на месте будущей площадки. Инициативу жителей поддержала и администрация.

А в детском саду деревни Бекмурзино хотят установить новые окна. Победу в Программе местных инициатив малыши стараются завоевать рисунками, песнями и танцами. Здание, в котором дети проводят всё своё время, уже больше 30 лет.

И если проекты жителей победят, то львиную долю всех затрат в рамках программы ППМИ возьмёт на себя республиканский бюджет. Часть средств поступит из районной казны. Сельчанам лишь останется собрать недостающую сумму. Впрочем, сами местные готовы помочь и трудовыми резервами.