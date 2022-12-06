В Башкирии начался прием заявлений семей мобилизованных на получение новогодних выплат

С сегодняшнего дня в республике начался прием заявлений для новогодних выплат семьям мобилизованных. Выплаты по 20 тысяч рублей на каждого предназначены для самого военнослужащего и всех членов его семьи, в том числе и детей до 23 лет, обучающихся очно.

Семьям мобилизованных для этого потребуется всего два документа – заявление и справка из военкомата. Если ребенок получает образование за пределами республики, то таким семьям потребуется еще одна справка, подтверждающая это. Указ о назначении выплат накануне подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Вы знаете, у нас большое количество отцов семейств, мужей семейств на специальной военной операции. У них нет такой возможности, как традиционно они поздравляли своих детей и жен. И мы поэтому приняли следующее решение, что мы им поможем. Мы просто администрируем, мы деньги нашли. Эти деньги будут подарком от них, по сути. Крайний срок доведения денег, об этом, Ленара Хакимовна, вы отчитаетесь, – 26 декабря.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии начался прием заявлений семей мобилизованных на получение новогодних выплат

На эти цели из бюджета республики будет выделено 400 млн рублей. Заявление на выплаты можно подать в органы социальной защиты населения, через МФЦ или портал Госуслуги.

Очень важный момент, на какую дату определяется право на выплату. Оно определяется по состоянию на 5 декабря. То есть если, условно, ребенку 6 декабря исполнилось уже 23 года, то не надо беспокоиться, потому что по состоянию на 5 число он имел право на эту выплату.

Ленара Иванова, министр семьи,  труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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