В Башкирии начался прием заявлений семей мобилизованных на получение новогодних выплат

Вы знаете, у нас большое количество отцов семейств, мужей семейств на специальной военной операции. У них нет такой возможности, как традиционно они поздравляли своих детей и жен. И мы поэтому приняли следующее решение, что мы им поможем. Мы просто администрируем, мы деньги нашли. Эти деньги будут подарком от них, по сути. Крайний срок доведения денег, об этом, Ленара Хакимовна, вы отчитаетесь, – 26 декабря.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан