В Башкирии начался прием заявлений семей мобилизованных на получение новогодних выплат

С сегодняшнего дня в республике начался прием заявлений для новогодних выплат семьям мобилизованных. Выплаты по 20 тысяч рублей на каждого предназначены для самого военнослужащего и всех членов его семьи, в том числе и детей до 23 лет, обучающихся очно.
Семьям мобилизованных для этого потребуется всего два документа – заявление и справка из военкомата. Если ребенок получает образование за пределами республики, то таким семьям потребуется еще одна справка, подтверждающая это. Указ о назначении выплат накануне подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
На эти цели из бюджета республики будет выделено 400 млн рублей. Заявление на выплаты можно подать в органы социальной защиты населения, через МФЦ или портал Госуслуги.