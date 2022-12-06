В Уфе наградили участников проекта «Ярҙам – время добрых дел»

Мир не без добрых людей, и журналисты «Башинформа» доказали это. Сегодня в информационном агентстве награждали участников спецпроекта «Ярҙам – время добрых дел». О людях, которые делают этот мир немного лучше, – в нашем сюжете.

На все вопросы ведущих они смущённо улыбаются и говорят почти одно и то же. Для этих людей проще помочь, чем рассказать об этом. Ведь за них говорят дела. Например, житель деревни Баимово Баймакского района Нургали Рахмангулов на собственные деньги построил мост, чтобы детям проще было попасть в школу, которая находится на другом берегу реки.

История добрых дел Эдуарда Тимергалина началась с простой детской площадки во дворе своего дома, ещё когда он жил в Свердловской области. Вернувшись в родной посёлок Аскино, мужчина открыл кузницу и теперь кует счастье не только для себя, но и для односельчан. Благоустроил территории мечети и православного храма, а районные родники украсил резными беседками и арочными мостами. И это лишь малая часть его работ.

А простой сельский почтальон из Альшеевского района Ильнур Давлетов стал помогать пожилым людям. Он приносит им лекарства, продукты, разбирает документы и платежки.