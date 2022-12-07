В рейтинге регионов-участников акции «Вода России» Башкирия заняла 5 место

Башкортостан вновь вошел в ТОП-10 регионов по уборке берегов от мусора в рамках всероссийской акции «Вода России». Как сообщили в пресс-службе Правительства РБ, регион занял пятое место.

С 2015 года Башкирии активное принимает участие в акции «Вода России», которая реализуется в рамках федпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Данные мероприятия проводятся каждый год с апреля по октябрь. В 2022 году люди очистили свыше 900 объектов.