В рейтинге регионов-участников акции «Вода России» Башкирия заняла 5 место

Башкортостан вновь вошел в ТОП-10 регионов по уборке берегов от мусора в рамках всероссийской акции «Вода России». Как сообщили в пресс-службе Правительства РБ, регион занял пятое место.
С 2015 года Башкирии активное принимает участие в акции «Вода России», которая реализуется в рамках федпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Данные мероприятия проводятся каждый год с апреля по октябрь. В 2022 году люди очистили свыше 900 объектов.
В акции по уборке приняли участие более 70 тыс. человек: общественники, представители органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, волонтеры. Общая протяженность очищенной береговой линии составила более 3 300 км, всего собрано порядка 10 тыс. кубометров мусора.
Фото: Правительство РБ.