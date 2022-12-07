В Уфе к 15 декабря будут готовы все хоккейные коробки и катки

К 15 декабря в Уфе подготовят все катки и хоккейные коробки. Об этом в ходе оперативного совещания в столичной мэрии рассказал начальник управления физкультуры и спорта Егор Сорокин.

В этом зимнем сезоне в Уфе подготовят 90 хоккейных коробок, 13 из которых будут использоваться для игры в мини-футбол на снегу. Также Егор Сорокин сообщил, что 36 коробок уже полностью готовы для занятий спортом, остальные на стадии завершения.

Однако, что касается катков, то всего будет подготовлен 31 каток. На сегодняшний день готовы к использованию уже 26.