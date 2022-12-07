В Уфе к 15 декабря будут готовы все хоккейные коробки и катки

К 15 декабря в Уфе подготовят все катки и хоккейные коробки. Об этом в ходе оперативного совещания в столичной мэрии рассказал начальник управления физкультуры и спорта Егор Сорокин.

Фото №1 - В Уфе к 15 декабря будут готовы все хоккейные коробки и катки

В этом зимнем сезоне в Уфе подготовят 90 хоккейных коробок, 13 из которых будут использоваться для игры в мини-футбол на снегу. Также Егор Сорокин сообщил, что 36 коробок уже полностью готовы для занятий спортом, остальные на стадии завершения.

Однако, что касается катков, то всего будет подготовлен 31 каток. На сегодняшний день готовы к использованию уже 26.

Готовы в Уфе и 22 лыжные трассы. После осадков они будут приводиться в порядок. За парком Гафури планируется первое соревнование — первенство Уфы по лыжным гонкам. На стадионе "Строитель" 17-18 декабря пройдут первые масштабные соревнования — чемпионат России по мотогонкам на льду, 13-19 декабря — Кубок России по биатлону.

Егор Сорокин, начальник управления физкультуры и спорта
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