В Башкирии открыта первая ледовая переправа

Ледовые переправы – это переправы, проложенные по ледяному покрову рек и озёр, которые могут быть частью временных зимних автодорог (автозимников), временно заменять недействующий мост или в зимний период паромную переправу постоянной автодороги. Они позволяют создать транспортную связь между двумя отдаленными населенными пунктами, разделенными рекой.