В Башкирии открыта первая ледовая переправа

В Башкирии открылась первая ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Переправа открылась в Караидельском районе через реку Уфы в селе Караидель. На автодороге Бирск-Тастуба-Сатка толщина льда составляет 25 см, грузоподъемность 2 тонны, переправа состоит из двух полос, шириной 50 метров каждая. Длина переправы 300 метров.
Ледовые переправы – это переправы, проложенные по ледяному покрову рек и озёр, которые могут быть частью временных зимних автодорог (автозимников), временно заменять недействующий мост или в зимний период паромную переправу постоянной автодороги. Они позволяют создать транспортную связь между двумя отдаленными населенными пунктами, разделенными рекой.