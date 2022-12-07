В Уфе прошел всероссийский турнир по теннису среди мужчин и женщин

В нем приняли участие более 100 человек из 30 городов. Такие масштабные соревнования по этому виду спорта в республике проводились впервые. На этом чемпионате победители смогли завоевать значок мастера спорта России.
Катерина Петрова из города Дмитров уже является мастером спорта. На этих соревнованиях спортсменка соревновалась в одиночной игре. До первого места дотянуть не удалось, но серебряную медаль смогла завоевать.
Никита Каширин – абсолютный победитель турнира в одиночной дисциплине. В 12 лет теннисист попал в сборную и поднялся в таблице на первое место по России и на восьмое по Европе. Поэтому сейчас спортсмен ставит перед собой грандиозные цели в этом виде спорта.