В Уфе побывал сказочный поезд Деда Мороза

В гости к Деду Морозу. В Уфе побывал сказочный поезд главного зимнего волшебника. На протяжении всего дня на перроне столичного железнодорожного вокзала стоял состав из 19 тематических вагонов, в каждом из которых для детей были организованы сюрпризы.

Чтобы скорее объехать всю страну, Дед Мороз сменил запряжённую тройку лошадей на сказочный поезд. В дорогу состав отправился из Великого Устюга 22 октября и сегодня точно по расписанию прибыл в Уфу, где его уже ждали сотни детей со всей республики.

Встреча с Дедом Морозом прошла на привокзальной площади, где уже установлена новогодняя елка и царит праздничное настроение. Оно словно согревало детей и их родителей. Пообщавшись с Дедом Морозом на улице, можно было зайти в здание железнодорожного вокзала, где аниматоры приготовили для детей увлекательные конкурсы и сказочные задания. А после – посмотреть и сам поезд, купив специальный билет.

Большое путешествие по стране подготовило для Деда Мороза компания РЖД. Один из вагонов состава отдали под приёмную зимнего волшебника, где он мог встретиться с детьми, сразу же забрать письма с новогодними желаниями и сфотографироваться со своими гостями. А за праздничные стихи и песни дети получили сладкие подарки.

Остальные вагоны переоборудовали для игр и квестов, фотозону, ретро-вагон и вагон-ресторан, где повара готовили для гостей уникальные северные блюда. За горячим чаем дети обсуждали увиденное. А в вагоне-лавке можно было приобрести сувениры и сладости Русского Севера.