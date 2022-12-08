В Башкирии вынужденные переселенцы из Донбасса могут найти работу на ярмарке вакансий

Сегодня мероприятия пройдут во всех городах и районах Башкирии. Среди них – специализированная ярмарка вакансий в Салавате для вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и Украины.
В Благовещенске – для молодежи, в Дуванском районе – для ищущих работу в сфере медицины. В Мелеузовском районе республики работодатели ждут молодежь, предпенсионеров, инвалидов и ищущих работу в свободное от учебы время несовершеннолетних.
В Уфе организуют 8 декабря ярмарку вакансий предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности. Она пройдет в новом формате открытого кадрового отбора на ведущие предприятия республики.